Diego Santilli, oficialmente al frente de La Libertad Avanza: qué significa para la campaña

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó este sábado la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla y habilitó a Diego Santilli para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La resolución del tribunal se conoció tras semanas de incertidumbre, luego de que Ramos Padilla ordenara el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt, quien ocupaba el segundo lugar en la nómina. Sin embargo, la CNE estableció que, según la ley de paridad de género (N° 27.412) y su decreto reglamentario, los reemplazos en listas electorales deben hacerse con personas del mismo género, correspondiendo en este caso un hombre: Diego Santilli.

Fundamentos del fallo

El tribunal señaló que el juez Ramos Padilla se apartó de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una supuesta inconstitucionalidad sin fundamento suficiente. Además, advirtió que el magistrado “desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que correspondía a senadores nacionales”.

La CNE recordó su rol en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a cargos electivos y dentro de los partidos políticos. En varios fallos anteriores, el tribunal priorizó la participación política femenina, siempre dentro del marco legal vigente, destacando que ahora corresponde respetar la ley en todos los reemplazos.

El fallo se conoció luego del planteo del fiscal federal ante la CNE, Ramiro González, quien había sugerido mantener a Karen Reichardt al frente de la lista. Sin embargo, la CNE determinó que la ley de paridad de género debe guiar los reemplazos de manera estricta, consolidando la posición de Santilli como cabeza de lista de LLA en Buenos Aires.

Este fallo despeja dudas a 15 días de las elecciones, asegurando la conformación de la lista de candidatos y marcando un paso clave en la campaña de La Libertad Avanza para los comicios nacionales.

Fuente:https://www.a24.com/politica/la-camara-nacional-electoral-habilito-diego-santilli-encabezar-la-lista-la-libertad-avanza-n1486224