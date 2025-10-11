Mirtha Legrand deslumbra mientras América TV brilla en Moda Argentina X la Vida 2025

Anoche, el Hipódromo de Palermo se vistió de solidaridad y glamour con la tercera edición de Moda Argentina X LA VIDA, la campaña que une a la industria de la moda con la ciencia para promover la prevención y detección temprana del cáncer. América TV, junto a otras empresas y sponsors, fue parte activa de esta iniciativa que ya se consolidó como un evento de impacto social en el país.

El evento contó con la presencia estelar de Mirtha Legrand, ícono de la televisión argentina, y reunió a personalidades del espectáculo, la moda y los medios, además de representantes de las 60 marcas participantes. La velada estuvo conducida por Iván de Pineda y Vero Lozano, y la música en vivo estuvo a cargo de la joven promesa Kala Bidner, aportando un ambiente cálido y emotivo.

Entre los invitados se destacaron Lizardo Ponce, Priscila Crivocapich, Julián Weich, Sofía Maccagi, Horacio Cabak, Liliana Parodi, Fabián Medina Flores y Lucía Levy, junto a prensa especializada y clientes de las marcas. La convocatoria reafirmó el compromiso colectivo de la industria con causas solidarias y la prevención del cáncer.

Moda y solidaridad de la mano

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, destacó:

“Moda Argentina X LA VIDA es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”.

Por su parte, Meli Biman, creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo Creativo, agregó:

“Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. Esta noche fue la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”.

El Dr. Matías Chacón, oncólogo y ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, sumó un mensaje médico y humano:

“El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida”.

Cierre a pura alegría

La noche concluyó con un vibrante show de Agapornis, que hizo bailar a más de 250 asistentes en el salón Turf del Hipódromo de Palermo. Las remeras solidarias, ícono de la campaña, seguirán disponibles en tiendas físicas y digitales de las 60 marcas, permitiendo continuar la recaudación de fondos y la difusión de mensajes de prevención.

Moda Argentina X LA VIDA 2025 volvió a demostrar que la moda argentina no solo viste, sino que también puede ser un vehículo de transformación, conciencia social y esperanza para miles de personas en todo el país.

Fuente:https://www.a24.com/primiciasya/fotogaleria/con-la-presencia-mirtha-legrand-america-tv-dijo-presente-una-nueva-edicion-moda-argentina-x-la-vida-2025-n1485952