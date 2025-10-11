Luque en Gualjaina: “Tenemos que impulsar una agenda binacional para potenciar nuestras economías regionales”

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, participó del 8° Encuentro Gastronómico Ancestral en la localidad de Gualjaina, donde reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo de la región y propuso llevar al Congreso una agenda binacional que facilite el intercambio comercial con Chile.

Durante la actividad, Luque estuvo acompañado por el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, y el alcalde de Futaleufú (Chile), Fernando Gandon Domke. Ambos expresaron su preocupación por las trabas administrativas en el paso fronterizo Futaleufú, lo que dificulta el desarrollo de actividades comerciales entre ambas localidades.

“Tenemos que construir un modelo de país federal en serio, que entienda las necesidades de los pueblos del interior. Gualjaina tiene un enorme potencial productivo, y parte de ese crecimiento está directamente ligado a la posibilidad de tener un paso fronterizo operativo para exportar e importar productos de manera regular”, sostuvo Luque.

En ese sentido, propuso avanzar desde el Congreso en una normativa que permita transformar el cruce Futaleufú en un paso habilitado para el comercio internacional, con presencia permanente de personal de Aduanas. “Impulsar esta agenda binacional significa generar empleo, mover las economías locales y fortalecer el arraigo de las nuevas generaciones en sus comunidades”, aseguró.

A su vez, Luque recordó que no es la única medida binacional que se necesita: “Nosotros peleamos mucho por la pavimentación de la ruta nacional 260 y el gobierno nacional anterior nos había acompañado. Sin embargo, al asumir Milei, como todas las obras públicas de casi todo el país, quedó trunco. Tenemos que volver a dar esa batalla por la economía de la provincia”.

El candidato también destacó el valor del Encuentro Gastronómico Ancestral como ejemplo de integración cultural y productiva: “Estos espacios no solo recuperan nuestras raíces, sino que también muestran que hay otra forma de pensar el desarrollo: desde el territorio, con identidad y con inclusión”.

*Limarieri destacó la importancia de contar con diputados que entiendan el interior del país*

El intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, valoró la presencia del candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque, en esta jornada de intercambio binacional con autoridades de Futaleufú, Chile, y subrayó la necesidad de contar con legisladores que entiendan y defiendan las problemáticas del interior profundo del país.

“Estamos muy contentos de recibir a Juan Pablo en este encuentro tan importante, donde abordamos junto al alcalde de Futaleufú y sus concejales una traba burocrática que hoy impide el intercambio comercial entre ambos países a través del paso internacional”, señaló Limarieri.

El jefe comunal explicó que el cruce fronterizo de Futaleufú necesita ser jerarquizado como paso de importación y exportación, lo que requiere tratamiento legislativo en el Congreso nacional. “Por eso es clave tener diputados que entiendan la realidad de nuestras regiones y trabajen para destrabar este tipo de situaciones que afectan directamente a nuestras economías locales”, aseguró.

Limarieri también destacó la cercanía de Luque con los vecinos y vecinas de la comarca: “Se ve en la respuesta de la gente, en cómo se acercan a contarle sus problemas. El Congreso tiene que ser una herramienta al servicio de las provincias, y estamos convencidos de que Juan Pablo será una voz comprometida con las necesidades del interior productivo de Chubut”.