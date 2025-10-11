Israel en shock: joven presencia la muerte de su novia en atentado y deja carta antes de suicidarse

Roei Shalev, de 28 años, sobreviviente del ataque terrorista de Hamas al festival musical Nova en 2023, fue hallado muerto este viernes en Netanya, Israel. La noticia conmocionó al país, especialmente a la comunidad de sobrevivientes y amigos cercanos.

A pocos días de cumplirse el segundo aniversario del atentado del 7 de octubre, Shalev decidió poner fin a su vida. Antes de tomar esta trágica decisión, dejó una desgarradora carta en sus redes sociales, en la que relataba el profundo dolor que cargaba desde la masacre.

Durante el ataque al festival, Shalev fue herido de un disparo en la espalda, pero logró sobrevivir. Sin embargo, fue testigo del asesinato de su pareja, Mapal Adam, mientras intentaba protegerla, y también perdió a su amiga Hili Solomon. La tragedia familiar no terminó ahí: apenas una semana después, su madre, Raffaela, se suicidó, profundamente afectada por el dolor de su hijo, según medios locales.

La última publicación de Roei en Instagram alertó a sus amigos y a la comunidad Nova Tribe, quienes iniciaron una búsqueda desesperada al no poder contactarlo. Cámaras de seguridad lo registraron en una estación de servicio cargando un bidón con combustible. Horas más tarde, su vehículo fue hallado en llamas cerca de Netanya, y dentro se encontró su cuerpo sin vida. La Policía de Israel abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

En su mensaje final, Shalev expresó su sufrimiento y el peso emocional que lo acompañaba desde la masacre:

“Ya estoy muerto. Lo siento de verdad. Ya no soporto este dolor. Me quemo por dentro y no puedo contenerlo más. Nunca en mi vida he sentido tanto dolor y sufrimiento; tan profundo, ardiente, que me consume por dentro. De verdad que no puedo más… Solo quiero que este sufrimiento termine.”

El joven también pidió que lo recordaran por lo bueno que hizo y su dedicación a los demás:

“Por favor, recuerden lo bueno que hay en mí. Cualquiera que me haya conocido sabe que siempre quise lo mejor. Lo siento.”

Tras el trágico desenlace, la familia solicitó respeto y privacidad, y anunció que los detalles del funeral se darán a conocer más adelante. Por su parte, la organización Nova Tribe lo recordó como “uno de los pilares de la comunidad”, destacando su liderazgo como capitán del equipo de básquet y su compromiso con los demás sobrevivientes del atentado.

“Les pedimos que lo recuerden en sus momentos más hermosos: su valiente apoyo a la comunidad, su liderazgo y su dedicación a ayudar a sus amigos en los momentos más difíciles”, expresaron.

