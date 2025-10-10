Fierro: “Hay que seguir denunciando el genocidio y luchando hasta el final por una Palestina libre”

Celeste Fierro, militante argentina integrante de la Flotilla Sumud que viajaba a Gaza y fue detenida por Israel, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Estuvimos 24 horas en el mar con el ejército de Israel piloteando los barcos hasta tierra y nos mantuvieron 48 horas detenidos y seis días encerrados sin comida y sin posibilidad de comunicación. Lo que nos mantuvo fue que estábamos convencidos de los que hacíamos y que no se pareció ni un poquito a lo que padece el pueblo de Gaza todos los días.”

La dirigente del MST explicó que “Nos tuvieron más detenidos más días a otros integrantes de la Flotilla porque no hubo un reclamo más enérgico del Gobierno nacional que es cómplice de Israel, aunque también es cierto que los que éramos del hemisferio sur fuimos los últimos en ser liberados”.

Fierro interpretó que “Cualquier plan que venga de la mano del imperialismo hay que ponerle muchas comillas porque se trata de mantener la ocupación colonial. Si bien el cese del fuego es algo muy importante para la población de Gaza, pero la paz justa es la que permita el regreso de la población y nosotros creemos que una paz justa incluye la Palestina libre del río al mar con las fronteras previas al ‘48”.

Por último, envió un mensaje diciendo que “A Comodoro y varios puntos de la provincia les mando un saludo y un agradecimiento a los compañeros que participaron de las actividades. La Flotilla tuvo un componente muy parecido a las brigadas en la Guerra civil española o en la Revolución nicaragüense. Hay que seguir multiplicando la denuncia del genocidio y luchando hasta el final por una Palestina libre”.