Ubeira: “Después de la condena por el atentado a Cristina nos interesan los autores intelectuales”

José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, indicó a ABC Radio por FM Records que “Nunca se celebra una condena y lo que podemos decir es que se cerró con bien una parte de la investigación con los obvios autores del asunto, ahora falta la parte que nos interesa que es la de los autores intelectuales porque ha sido un intento de crimen político. Ahí tenemos los caminos un poco cancelados con la Dra. (María Eugenia) Capuchetti y lo que esta pasando con (Gerardo) Milman y compañía”.

Luego expresó que “Hay que esperar a octubre luego de que esta maraña de sucesos que nos han agobiado empiecen a desenmarañarse y me parece que los tiempos políticos van a cambiar también dentro del ambiente judicial. Esto esta ocurriendo y va a ocurrir más, a medida que la situación se vaya agravando inexorablemente en lo social y lo económico como prólogo de lo que esta por venir, ahí seguramente veremos algunos cambios importantes como la ampliación de la Corte y la designación del Procurador General de la Nación que sea elegido por el voto de los senadores”.

Ubeira manifestó que “A Sabag Montiel le asigno a la hora de la comisión del hecho él tenía pleno conocimiento del hecho y además adopta una pose sobre su delirio, no solamente hay confusión o es alentada desde algún sector”.

El letrado sostuvo que “Estos son dos pibes rotos (Sabag Montiel y Brenda Uriarte) y eso debe interpelar a la política y a la sociedad en general, porque a partir de la pandemia es una incubación del odio en las redes y los medios. Hay una descapitalización de la bondad social de un país y estamos todos insensibles e insolidarios al revés de lo que tiene que ser la estructura social de una Nación”.

Finalmente se refirió a la condena y dijo que “No hablé con la Dra. Fernández, pero creemos que estamos bien con el castigo de las condenas, 10 años es un montón, tendrá que cumplir 9 años directos y ya tiene 3 dentro de la cárcel”.