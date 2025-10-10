Close Menu
sábado, octubre 11
Argentina a precio de regalo

El ministro endeudador Luis Caputo y el presidente Javier Milei celebraron el swap anunciado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos,Scott Bessent.

El mismo Bessent, en nota con Fox, aseguró que era en beneficio para Estados Unidos ya que, además de sacar a China, de Argentina, accedía a uranio, tierras raras y todo lo que el país del Norte requiera.

 

Dudas y sugerencias con la boleta de LLA en provincia de Buenos Aires.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici:

 

