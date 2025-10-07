Luque: “Macri es el jefe de Ana Clara Romero, Milei ya confirmó que están todos en el mismo lugar, y ya sabemos qué consecuencias trajo para la gente”

El candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, analizó las declaraciones que dio el presidente Javier Milei este domingo por la noche en un canal nacional, en donde el mandatario llenó de elogios a Mauricio Macri y reconoció que contempla que también se sumen los gobernadores de Provincias Unidas. “El PRO le votó todo a Milei y siempre dijimos que son lo mismo. Nosotros, en cambio, somos lo opuesto y siempre vamos a defender a la gente”, sostuvo Luque.

Juan Pablo Luque se expresó muy crítico de las últimas declaraciones del presidente Javier Milei en una nueva “relación carnal” con Mauricio Macri. Al respecto, advirtió que “todo lo que confirmó Milei en su nota con Majul es lo que venimos diciendo desde que inició su gestión, que no es ni más ni menos que La libertad Avanza y el PRO son lo mismo y hoy ellos mismos lo ratifican. La diputada nacional que responde directamente a Mauricio Macri y que no ha llevado ninguna propuesta positiva en la campaña, hoy se quiere mostrar despegada de Milei pero su jefe no la va a dejar”.

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos advirtió que el acuerdo de gobernabilidad entre Milei y Macri hará que tanto los gobernadores aliados como los legisladores de esos partidos sigan votando en la misma línea: “Durante un año y medio, los diputados y senadores del PRO, incluídos los de Chubut, avalaron todas las políticas nefastas de Milei que hicieron que hoy la gente no llegue a fin de mes y se le hayan recortado derechos. Hace un mes decidieron hacerse los desentendidos y plantear que son una opción diferente, como pretende hacerlo Ana Clara Romero en esta provincia, pero la única realidad es que son lo mismo y una vez que terminen las elecciones volverán a alinearse con el gobierno nacional”.

En definitiva, “Milei confirmó que él, Macri y los gobernadores de Provincias Unidas están en el mismo lugar, es decir contra la gente, porque advirtió que por más que hoy tengan una posición distinta electoral, ´ cuando haya que ir a los bifes de las cosas que importan, yo no los veo bloqueando ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral, ni las reformas que hacen a la competencia´”.

Luque advirtió que, “con estas declaraciones, lo que quiere decir Milei es que impulsarán una reforma laboral que evite –por ejemplo- el pago de indemnizaciones, que perjudique a los trabajadores y beneficie a las patronales; que van a ir por el aumento de la edad jubilatoria y por un sistema de impuestos perjudicial para la gente y van a tener el apoyo de quienes hoy le mienten a la gente diciendo que son una alternativa, como el gobernador Ignacio Torres y la diputada Ana Clara Romero”.

“De hecho, con la renuncia de Espert a su candidatura tras el escándalo, el que el gobierno quiere que asuma el primer lugar de la lista es Diego Santilli, hombre de Mauricio Macri. ¿De qué manera podría Ana Clara Romero mostrarse separada de ellos”?, cuestionó Luque.

“Esto demuestra que la única alternativa real somos nosotros desde Unidos Podemos. La gente ya se dio cuenta de que ellos son lo mismo, de que los arruinaron y que necesitan legisladores que realmente los defiendan. Esta gente votó contra los jubilados, los discapacitados, los universitarios y hasta contra la salud pediátrica. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, siempre del lado de la gente que más lo necesita”, sentenció Luque.