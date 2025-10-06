Urbana finalizó con éxito su participación en la 11° Expo Industria

Urbana Higiene Ambiental cerró con gran éxito su participación en la 11ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, con una propuesta integral enfocada en la sustentabilidad. El stand de la empresa fue construido con plantas y maderas recicladas, reafirmando su compromiso con el cuidado ambiental. Además, más de 10.000 personas visitaron el espacio y se sumaron a la campaña SE-PARAR, participando de juegos e intercambiando materiales reciclables por plantines.

Bajo el lema “Sustentabilidad en acción”, Urbana ofreció el Taller “Huerta en Casa” a cargo de Verónica Miguel, que convocó a más de 60 personas interesadas en aprender técnicas para generar un espacio verde en sus hogares.

Concientización e intercambio ecológico

El stand también contó con actividades destinadas a los más chicos. Santiago Fagnani fue el encargado de transmitir, a través de juegos y dinámicas, la importancia de separar los residuos y el trabajo que desarrolla Urbana en la ciudad.

En el marco de la iniciativa de intercambio ecológico, la empresa entregó 600 plantines a vecinos de todas las edades. Cada familia recibió un plantín a cambio de ecobotellas o pilas, logrando un alto impacto ambiental y social.

Asimismo, Urbana distribuyó bolsitas para autos, con el objetivo de fomentar que los residuos sean depositados correctamente y no arrojados en la vía pública. Esta acción refuerza la idea de que el servicio de higiene ambiental no se limita a la limpieza, sino que también abarca la educación y la concientización ciudadana.

Un espacio eco

En línea con su visión de futuro y responsabilidad ambiental, la empresa presentó un stand construido íntegramente con maderas recicladas. Esta propuesta buscó no solo reducir el impacto ambiental mediante la reutilización de materiales, sino también dejar una huella positiva en la comunidad: al finalizar la Expo, la estructura será donada a una institución local para que continúe cumpliendo una función útil.

“El servicio no es solo limpiar la ciudad, sino también educar y sembrar conciencia en las nuevas generaciones”, había destacado Levan Macharashvili, gerente general de Urbana. Una visión que se reflejó plenamente en cada una de las actividades desarrolladas durante la Expo Industrial.