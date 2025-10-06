Detectaron numerosas irregularidades en un supermercado de barrio San Cayetano

El operativo se llevó adelante durante un control de rutina en un comercio de la zona sur de la ciudad. Los inspectores municipales detectaron anomalías en seguridad, higiene, contaminación cruzada en cámaras refrigeradoras y deficiencias estructurales en el depósito.

El pasado viernes en horas de la tarde, el personal de la Subsecretaría de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, concretó un amplio operativo en el supermercado chino ubicado en la intersección de las avenidas Polonia y 10 de Noviembre.

El procedimiento se inició a raíz de un control de rutina y rápidamente los inspectores de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales detectaron distintas irregularidades en el comercio. De esa forma, se dio intervención a la Dirección de Bromatología.

Sobre la intervención, el secretario Miguel Gómez indicó que “a simple vista se detectaron problemas en cuanto a seguridad, hay estructuras que están por colapsar producto de la carga que tienen. Además, se advierte falta de higiene y hay contaminación cruzada en varias de las cámaras donde está acopiada la mercadería”.

Además, detalló que “se puede apreciar una instalación eléctrica deficitaria, con muchos cables colgando, que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores. El comedor, donde el personal se alimenta, tenía muchos inconvenientes en cuanto a la higiene. No hay luz, es como un lugar ciego que no tiene ni ventana ni iluminación”.

Del mismo modo, sostuvo que se detectó la falta de elementos de lucha contra incendio, y señaló que “los pocos que tenían, no estaban posicionados a la altura pertinente ni se encontraban en condiciones de inspección recientes”.

Como resultado de todo esto, se acordó infraccionar al contribuyente y propietario del comercio, con la clausura total del depósito, que es de aproximadamente 30 por 70 metros. “Quedó con faja de seguridad, motivo por el cual nadie puede acceder, hasta tanto el Juez de Faltas -que este lunes tomó cuenta de las actuaciones- disponga qué hacer o habilite el ingreso para que ellos sanen esta anormalidad”, aseguró el funcionario.

En cuanto al local comercial, ya el mismo viernes se lo notificó, en cuanto a la atención al público, que debían sanear el lugar en 24 horas y acondicionar las conexiones irregulares eléctricas que tenía. El secretario confirmó que se concretó una inspección que se llevó a cabo el día sábado, donde observaron que estos aspectos se habían revertido.

“Como resultado final de todo esto, se infraccionó al comerciante, se enviaron las actas este lunes al Juzgado de faltas y resta establecer cómo se resolverá en los próximos días la clausura del depósito, que todavía sigue vigente”, finalizó Gómez.