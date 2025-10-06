Espert se bajó de candidatura pero Milei sigue defendiéndolo

Finalmente, pese a todo lo dicho o tal vez por todo lo dicho, José Luis Espert se bajó de su candidatura.

Pese a ello, Milei lo defendió y pidió, sin hacerse cargo, dar vuelta de hoja. En diálogo con Luis Majul volvió a meter la pata cuando aseguró que lo sucedido con Espert es la venganza por «haber metido presa a Cristina.

El gobierno quiere que quien encabece la lista sea Diego Santilli y no Karen Reichardt, a quien le corresponde.

Lo que antes Milei y Espert decían de Santilli.

Espert también renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Mientras la economía se desploma y la corrupción aqueja a su gobierno, a Milei solo le interesa su MoviStar Arena.

