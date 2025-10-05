Homicidio en el centro de Comodoro: un joven murió tras un ataque a balazos

Un grave hecho de violencia sacudió la madrugada de este domingo 5 de octubre en Comodoro Rivadavia, donde un joven de 25 años fue asesinado a balazos y otro de 32 años resultó herido, en un ataque ocurrido en la intersección de avenida Yrigoyen y Ducós, a metros de una estación de servicio.

Según testigos, enviaron a La Posta Comodorense, al menos una persona a bordo de un automóvil Fiat rojo se acercó al lugar y, por motivos que aún se investigan, disparó contra los dos jóvenes, quienes en ese momento cargaban agua caliente para el mate.

Vecinos de la zona relataron que la tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida por una serie de detonaciones.

“Se escucharon varios tiros. Pensábamos que eran los ruidos de los autos que se escuchan casi todas las noches, pero empezamos a escuchar que un chico gritaba pidiendo ayuda, diciendo que su amigo se moría”, contó uno de los testigos del hecho.

Minutos después, personal policial de la Seccional Primera llegó al lugar junto a servicios de emergencia médica, que asistieron a las víctimas. El joven herido fue trasladado al Hospital Regional, mientras que el otro perdió la vida camino al centro asistencial.

Investigación y operativo policial

En la escena trabajaron equipos de Criminalística, DPI y del Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Dra. Verona Dagotto, quienes realizaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos.

Desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia indicaron que todos los recursos policiales están puestos a disposición de la investigación para identificar y detener a los responsables del ataque.