Buscan a Mía Solange Gallardo, una adolescente de 15 años desaparecida en Comodoro Rivadavia

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, emitió un alerta urgente para dar con el paradero de Mía Solange Gallardo, de 15 años, quien fue vista por última vez el viernes 4 de octubre alrededor de las 17:00 horas, al salir de su domicilio en la zona de Kilómetro 8.

Descripción física

Edad: 15 años

Lugar de nacimiento: Comodoro Rivadavia

Altura: 1,55 m aproximadamente

Contextura: robusta, 85 kg

Tez: blanca

Cabello: largo, lacio, color negro

Ojos: marrones oscuros

Vestimenta: se desconoce

Tatuajes: una rosa en el pecho, un tribal en la cintura, un oso y el nombre “Verónica” en el brazo derecho, y dos manos con una flecha en el brazo izquierdo.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato al teléfono 297-4082600 (División Búsqueda de Personas), al 101, o a la comisaría más cercana.