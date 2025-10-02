El Senado rechazó los vetos de Milei a emergencia pediátrica y  financiamiento universitario 

El Senado argentino logró el jueves mantener la Ley de Financiamiento Universitario y la normativa que declara la emergencia pediátrica, destinada a garantizar los fondos del Hospital Garrahan, el centro de referencia en el país para esta especialidad, al rechazar los vetos del presidente Javier Milei con el respaldo de más de dos tercios de los votos.

«Resulta aprobado el expediente (…) por dos tercios de los votos. Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley (…). En consecuencia, el proyecto es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación», anunció la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta del país, Victoria Villarruel.

La Ley que declara la emergencia pediátrica fue sostenida con 59 votos a favor, siete negativos y tres abstenciones, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario reunió 58 votos a favor frente a siete en contra y cuatro abstenciones. (Sputnik)