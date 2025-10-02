“Comodoro con Viento a Favor”: la ciudad lanzó su primer paquete turístico integral

La propuesta busca reactivar la hotelería, potenciar la economía local y consolidar a Comodoro Rivadavia como un destino turístico competitivo de la región.

En respuesta a la crisis hotelera que afecta a la ciudad, la Municipalidad, a través de Comodoro Turismo, conjuntamente con el sector privado, presentó este jueves el primer paquete turístico integral de la ciudad, bajo el nombre “Comodoro con Viento a Favor – Multiplicá el valor de tu experiencia”.

El lanzamiento es el resultado de una alianza estratégica entre el sector público y privado, en la que participan sectores de hotelería, gastronomía, agencias receptivas, prestadores turísticos y emprendedores locales, convocados por Comodoro Turismo. La reunión realizada a mediados del mes pasado, permitió manifestar la crisis hotelera en la ciudad y solicitar la colaboración de todos los voluntarios para conformar este paquete con descuentos.

En ese marco, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, definió a esta innovadora iniciativa como “un paso histórico para Comodoro”, ya que “es la primera vez que la ciudad logra articular un paquete turístico competitivo, con la fuerza de nuestra identidad y el compromiso del sector privado”.

“Estamos convencidos de que esta acción no solo ayudará a afrontar la crisis hotelera, sino que también marcará el camino para consolidar al turismo como un motor productivo en Comodoro Rivadavia”, destacó Carrasco, quien presentó la propuesta en la reciente Feria Internacional de Turismo, junto a parte de la comitiva local que integra esta promoción.

Del mismo modo, se indicó que la campaña contempla bajo su nombre un sentido de pertenencia a la ciudad, con el viento como rasgo identitario direccionado al sentido positivo de su fuerza orientada al desarrollo del turismo. En ese orden, “Comodoro con viento a favor” incluirá una estrategia de comunicación de alto impacto, que comenzará en la ciudad y se distribuirá en distintos puntos del país, con un enfoque en localidades con conexión aérea y terrestre de gran alcance, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

Dicha estrategia, contempla gacetillas de prensa; pautado de publicidad en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales vinculadas al mundo del turismo; spots radiales y audiovisuales que destacan la belleza y diversidad de la ciudad; acciones de comunicación con influencers; y cartelería pública en puntos estratégicos de Comodoro y en destinos seleccionados.

¿Qué incluye el paquete?

-3×2 en noches de alojamiento en hoteles 3 y 4 estrellas y aparts.

-3×2 en excursiones con prestadores locales: stand up paddle, senderismo, paseos náuticos, buceo, snorkeling, bautismo de vuelo y travesías full day 4×4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

-Descuentos gastronómicos en restaurantes y bares adheridos, con “Menú Turista” a precios promocionales y opciones 2×1 en tragos.

-Descuentos adicionales en comercios locales.

Participan en esta primera edición:

Agencias de viaje: Turisfun, El Agreste, Buentour, Viajes con Alma, Seaside Trails Experiences.

Hotelería y alojamientos: Austral Express y Plaza, Lucania Palazzo Hotel, Comodoro Hotel, Ruca Antü, Gema Hotel, Hotel Victoria.

Prestadores turísticos y emprendedores: Poseidón Buceo, Tonina Tour, Maui, Ninfa Sup Yoga, Escuela de Buceo Zeus, Lafkenche, Kai Sup Patagonia, Patagonia Salvaje 4×4, Avistajes Martín Pescador, Aeroclub Comodoro Rivadavia, Al Este Patagonia.

Gastronomía: Piano Bar Lucania, Ley Seca, Tunet, Defud, Del Marqués, Victoriana, Okura Sushi & Wok, Molle Verde.

Variantes y vigencia de la campaña

La campaña “Comodoro con Viento a Favor” estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025. Las variantes del paquete se darán en función del hospedaje elegido y el tipo de excursión solicitada al momento de combinarlas. Los visitantes podrán elegir entre diferentes opciones para personalizar su experiencia y adaptarla a sus intereses y preferencias.

Para más información, se encuentra disponible el siguiente enlace: https://comodoroturismo.gob.ar/con-viento-a-favor/.