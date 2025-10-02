Sarmiento: Mantienen la prisión preventiva del imputado por tentativa de homicidio en la estancia “Los Pinos”

La Fiscalía logró mantener la medida de prisión preventiva contra Juan Bernabé Cayuñanco (61), imputado como presunto autor del delito de homicidio en grado de tentativa. El hecho que investiga la fiscalía, ocurrió el domingo 06 de abril de 2025, en la estancia “Los Pinos”, ubicada a ciento veinte kilómetros de Sarmiento. Luego de compartir un asado, dos trabajadores rurales tuvieron una discusión. En ese contexto, Cayuñanco atacó con un cuchillo a su compañero de tareas. Como consecuencia de la agresión, la víctima debió ser trasladado al hospital regional de Comodoro Rivadavia. En este marco, el juez penal Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de la fiscal Rita Barrionuevo y resolvió sostener la prisión preventiva del sospechoso por el plazo de seis meses o hasta la realización de la audiencia preliminar de juicio.

Al inicio del acto procesal, la fiscal Barrionuevo, informó que la fiscalía ya presentó la pieza de acusación pública contra el detenido. Asimismo, consideró que se mantiene el riesgo procesal de peligro de fuga en base a las características del hecho y la pena en expectativa. Por ello, requirió que se mantenga la medida ordenada por el juez de la causa en la audiencia de apertura de la investigación

A su turno, la defensora pública, propuso la morigeración de la medida, mediante la implementación del arresto domiciliario. Para ello, refirió que el nuevo lugar de detención de Cayuñanco sería la vivienda de un familiar en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Finalmente, luego de escuchar los fundamentos de las partes, el magistrado, decidió rechazar la propuesta de la asesora legal del detenido y hacer lugar al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal.

El caso

El hecho ocurrió domingo 06 de abril a las 01:00, en el establecimiento rural “Los Pinos”, ubicado a 120 kilómetros de Sarmiento. En la cocina comedor, de la casa de los peones, se encontraba Juan Cayuñanco, junto a la víctima y otras dos personas con las que habían compartido un asado, durante la noche del sábado.

Según la versión de los investigadores, Cayuñanco y su compañero de tareas iniciaron una discusión verbal. Luego se produjo un forcejeo entre los dos. En ese marco, Cayuñanco, sacó un cuchillo de entre sus prendas y le propinó una puñalada en el abdomen a la víctima. Como consecuencia de la agresión, el trabajador rural sufrió una lesión gástrica y evisceración intestinal.

El peón herido salió hacia el exterior de la vivienda y cayó en el suelo inmediatamente. Luego, fue auxiliado por un compañero de trabajo y el dueño del establecimiento rural, quienes lo acercaron hacia la guardia del hospital de Sarmiento. Desde allí, fue inmediatamente derivado al hospital regional Comodoro Rivadavia.