El FMI aconseja al Gobierno  sumar apoyo político para reformas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó que el Gobierno argentino construya consensos políticos para llevar adelante sus medidas económicas, en el marco del programa por el que el organismo concedió a a la gestión del presidente Javier Milei un préstamo de 20.000 millones de dólares.

«Con respecto al programa en curso, también seguimos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas», señaló este jueves la portavoz de la entidad multilateral, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.

Para lograr mayor confianza y seguir reduciendo la inflación, será necesario «el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a reconstruir las reservas», añadió la vocera.

Tras enfatizar que el Fondo sigue trabajando con el Gobierno de Milei en pos de conseguir «un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado», Kozack agradeció el apoyo a Argentina anunciado por EEUU, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que también anunciaron o concedieron asistencia financiera al país sudamericano.

Las declaraciones de la portavoz del FMI, no obstante, se producen horas después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, asegurara en declaraciones al canal CNBC que EEUU solo contempla para Argentina un intercambio de monedas, no una inyección de dólares.

La semana pasada, Bessent había informado sobre negociaciones para concretar un intercambio de monedas entre el Banco Central y la Reserva Federal de EEUU por 20.000 millones de dólares, y aseguró que Washington también estaba dispuesto a comprar bonos argentinos en dólares y a entregarle a Buenos Aires un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Después de mencionar estas posibilidades, el secretario del Tesoro condicionó la ayuda a que el Gobierno gane las próximas elecciones parlamentarias nacionales del próximo 26 de octubre, cuando se renovarán de forma parcial las dos cámaras del Congreso.

El crédito que el FMI otorgó en abril a Argentina se suma al préstamo que gestionó en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) por 45.000 millones de dólares.

La deuda de Argentina con el FMI, que ya pagó al organismo unos 13.000 millones de dólares de intereses, asciende a 57.190 millones de dólares al 31 de agosto, según cifras oficiales del Ministerio de Economía (Sputnik)