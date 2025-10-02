Tragedia en Indonesia: 59 personas atrapadas en un derrumbe escolar

Tragedia en Indonesia: decenas atrapados tras derrumbe escolar

Equipos de rescate en Indonesia trabajan contrarreloj para hallar a decenas de estudiantes atrapados tras el colapso del internado islámico Al Khoziny, en Sidoarjo, Java Oriental. El derrumbe ocurrido el lunes durante las oraciones de la tarde dejó cinco muertos, cinco sobrevivientes y 59 desaparecidos.

Búsqueda y rescate

Los rescatistas excavaron un túnel de apenas 60 cm de ancho para intentar alcanzar a los desaparecidos. Sin embargo, no se detectaron nuevas señales de vida, por lo que pasarán a la ‘fase de remoción de escombros’ con maquinaria pesada.

Más de 300 rescatistas trabajan sin descanso mientras los familiares, más de 200, esperan noticias cerca del lugar, muchos durmiendo en colchones improvisados.

El terremoto registrado en alta mar entre la noche del martes y el miércoles complicó temporalmente las labores. La búsqueda se intensifica mientras se agota el ‘período de oro’ de 72 horas, crucial para encontrar sobrevivientes.

Causas del derrumbe

El derrumbe afectó parte del internado de varios pisos cuando los estudiantes se reunían para rezar. Según la Agencia de Gestión de Desastres, los pilares de los cimientos no soportaron el peso de una nueva construcción en el cuarto piso.

La operación de rescate es delicada, ya que las vibraciones podrían provocar nuevos desprendimientos. Se investigan fallas estructurales y la falta de controles en ampliaciones improvisadas.

