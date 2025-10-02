El FMI exige al Gobierno más reservas y consenso político

FMI insiste al Gobierno: más reservas y apoyo político para reformas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su pedido al Gobierno argentino para que acumule reservas en el Banco Central y destacó la importancia de contar con un amplio respaldo político para avanzar con las reformas económicas.

El mensaje del FMI

Julie Kozack, portavoz del organismo, subrayó que fortalecer la confianza y consolidar los avances en la reducción de la inflación requiere un compromiso firme con el anclaje fiscal, una política monetaria coherente y un esquema cambiario que permita reconstruir las reservas.

Antecedentes y apoyo internacional

El FMI ya había señalado anteriormente la necesidad de sumar reservas como mecanismo estabilizador, tras no cumplirse este objetivo en la primera revisión del acuerdo con Argentina.

El mensaje del organismo coincide con el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una línea de swap de US$20.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central.

Respaldo político y cooperación internacional

Kozack insistió en que contar con un amplio apoyo político es clave para implementar la agenda de reformas y reforzar la confianza. También destacó la colaboración del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Reunión con la jefa del FMI

A fines de septiembre, el presidente Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva, titular del FMI. Georgieva consideró que Argentina avanza en la dirección correcta, resaltando la importancia de la disciplina fiscal y las reformas estructurales, y anunció que habrá nuevas reuniones para dar seguimiento a los avances.

Fuente: https://tn.com.ar/economia/2025/10/02/el-fmi-volvio-a-pedirle-al-gobierno-que-acumule-reservas-y-enfatizo-que-necesita-un-amplio-apoyo-politico/