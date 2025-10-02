Cómo frenar el estrés antes que dañe tu salud

Cómo frenar el estrés antes de que dañe tu salud

La vida moderna, marcada por un ritmo acelerado, exige a muchas personas rendir más, producir más y mantener agendas cargadas. En ese contexto, el estrés puede convertirse en un enemigo silencioso que afecta la salud física y emocional si no se controla a tiempo.

El doble filo del estrés

En dosis pequeñas, el estrés puede ser un motor que impulsa la creatividad, la concentración y la motivación. Pero cuando se prolonga, deja de ser un aliado y se transforma en un factor de riesgo. Estudios científicos señalan que el estrés crónico altera la química del cerebro, debilita el sistema inmune y puede desencadenar enfermedades que deterioran la calidad de vida.

Según la American Psychological Association, niveles elevados de cortisol, la llamada ‘hormona del estrés’, afectan la memoria, la regulación de las emociones y la salud cardiovascular.

Los síntomas más frecuentes del estrés crónico incluyen:

• Trastornos del sueño

• Dolores de cabeza y contracturas musculares

• Irritabilidad, ansiedad o dificultad para concentrarse

• Alteraciones digestivas

• Aumento de la presión arterial

El cuerpo habla: señales que no conviene ignorar

El estrés sostenido suele reflejarse en el cuerpo antes de transformarse en enfermedades más graves. Investigaciones de la Universidad de Harvard advierten que la exposición crónica al cortisol acelera procesos inflamatorios, aumentando el riesgo de infartos y diabetes tipo 2.

Señales como insomnio recurrente, fatiga constante, irritabilidad, olvidos frecuentes o la sensación de ‘no poder con todo’ son indicadores que deben ser atendidos a tiempo.

Estrategias para recuperar el equilibrio

La buena noticia es que el estrés puede prevenirse y manejarse con hábitos saludables. Especialistas recomiendan:

• Practicar actividad física regular

• Incorporar pausas activas en la jornada laboral

• Reducir el consumo de cafeína y alcohol

• Dormir entre 7 y 8 horas diarias

• Practicar técnicas de relajación como meditación, yoga o respiración profunda

• Fortalecer los vínculos sociales y pedir ayuda cuando sea necesario

Incluso actividades simples, como caminar al aire libre o dedicar tiempo a hobbies, pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la sensación de bienestar, según la Mayo Clinic.

Fuente: https://tn.com.ar/salud/bienestar/2025/10/02/seis-consejos-para-cuando-el-estres-empieza-a-enfermar/