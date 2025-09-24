Transporte Público: Mañana se dará un paso crucial en la licitación histórica para la ciudad

Este miércoles, el intendente estará al frente de la apertura del sobre número 2, propuesta económica correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2025, “Servicio de transporte urbano y suburbano de Comodoro Rivadavia”.

La licitación se llevará adelante a partir de las 12:00 horas, en la sala de reuniones municipal, con la participación de las dos empresas que se presentaron oportunamente para brindar el servicio en nuestra ciudad. Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, sostuvo que “Patagonia Argentina SRL y el Grupo MR SRL, son las dos firmas cotizantes, ya pasaron la evaluación formal y administrativa”.

“Ambas empresas quedaron sin observaciones, y este miércoles, después de 20 años, se concretará la apertura del sobre con la propuesta económica para las condiciones del pliego del servicio público concesionado para los próximos 10 años de la ciudad”, destacó.

Además, indicó que se espera una evaluación tranquila y que las propuestas estén a la altura de las expectativas que tiene el ciudadano. Hay que recordar que el servicio prestado por Patagonia Argentina tiene una extensión hasta el próximo 1 de diciembre, plazo dentro del que debería realizarse el proceso de análisis y adjudicación del nuevo contrato.

En este contexto, Bohe manifestó que una de las empresas es muy conocida y tiene mucho arraigo en la ciudad y la otra, es de otra provincia argentina. “Las dos cubren los requerimientos formales, administrativos, patrimoniales y ambas cuentan con antecedentes sobrados en la prestación del servicio, por eso, esperamos que estén a la altura del resto de los requerimientos de un pliego muy ambicioso, que fue elaborado en el Concejo Deliberante con la asistencia de la Universidad”, concluyó.