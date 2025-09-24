Miércoles con mínima de 0 °C y una semana de temperaturas en ascenso

Comodoro Rivadavia amaneció este miércoles 24 de septiembre de 2025 con 4,4 °C, sensación térmica de 2,1 °C y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad es del 72 %, la presión atmosférica alcanza 1019,6 hPa, el viento sopla del noroeste a 10 km/h y la visibilidad es de 30 km.

Para hoy se espera una mínima de 0 °C y una máxima de 17 °C, con cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde. Hacia la noche continuará ventoso, con ráfagas que podrían llegar a 78 km/h, por lo que se recomienda precaución al conducir y asegurar objetos en patios y balcones.

El pronóstico extendido señala un marcado ascenso de las temperaturas en los próximos días. El jueves tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C, mientras que el viernes registrará 14 °C de mínima y 19 °C de máxima. Para el sábado se espera una máxima de 22 °C, en tanto el domingo bajará a 17 °C. El lunes y martes próximos se prevén máximas de 20 °C y 17 °C, respectivamente.



