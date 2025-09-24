Estudiantes de Comodoro Rivadavia impulsan el proyecto “Bastón Blanco y Verde” por la movilidad segura

Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia del derecho a la movilidad segura de las personas con discapacidad visual, la Escuela N° 515, junto a la Escuela N° 521, llevará adelante el proyecto “Bastón Blanco y Verde”. La actividad se realizará este miércoles 24 de septiembre de 2025, de 9:00 a 11:20 horas, en la Plaza de las Naciones, con la participación de estudiantes de entre 12 y 18 años.

El proyecto tiene como finalidad dar a conocer el significado del bastón verde, herramienta fundamental para la orientación y movilidad de personas con baja visión, diferenciándola del bastón blanco utilizado por personas ciegas.

Cada 26 de septiembre se conmemora en Argentina el uso del bastón verde, instaurado por la Ley N° 25.682 en 2002, gracias a la iniciativa de Perla Mayo. La normativa busca visibilizar a quienes conservan un resto visual y, muchas veces, son confundidos con personas ciegas.

A diferencia de quienes no tienen visión, las personas con baja visión pueden realizar actividades cotidianas como leer, escribir y desplazarse. El bastón verde funciona como una señal de advertencia para que la sociedad comprenda que su portador puede necesitar asistencia en la vía pública.

Objetivos del proyecto

Entre las metas de aprendizaje que plantea la propuesta se encuentran:

Reconocer la diferencia entre bastón blanco y verde.

Promover la importancia de la empatía y el acompañamiento social hacia personas con discapacidad visual.

Vivenciar técnicas básicas de desplazamiento.

Fomentar la descripción verbal adecuada para brindar ayuda en la vía pública.

Una iniciativa educativa inclusiva

El proyecto, coordinado por docentes de ambas instituciones, contará con la participación de alumnos de primero y sexto año de la Escuela N° 521, junto a los de la Escuela N° 515, quienes se convertirán en agentes de cambio para difundir esta herramienta de inclusión.

La propuesta refuerza el compromiso de las escuelas con la accesibilidad, la inclusión social y el respeto por los derechos de todas las personas.

La jornada en la Plaza de las Naciones se presenta como una oportunidad para que la comunidad de Comodoro Rivadavia reflexione y acompañe el derecho a la movilidad segura de quienes viven con discapacidad visual.