Macharashvili participó del cierre del Encuentro de Mujeres Trabajadoras

La jornada, declarada de interés municipal, fue organizada por la CGT y UOCRA Mujeres, en el marco del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. El encuentro, contó con la presencia de representantes de 37 gremios de toda la región. “La participación de la mujer es indispensable para recomponer el estatus de nuestra Patagonia”, destacó Othar Macharashvili

El acto de cierre del Encuentro de Mujeres Trabajadoras Región Patagónica I, se desarrolló este martes por la tarde, en el Centro Cultural, con la participación del intendente Othar Macharashvili; el concejal Ariel Montenegro; la secretaria general adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Cosecretaria de Derechos Humanos de CGT de la República Argentina, Maia Volcovinsky; el referente regional de CGT y UOCRA, Raúl Silva; la coordinadora nacional de UOCRA Mujeres, Paula Martínez; y la representante de UOCRA Mujeres Seccional Comodoro Rivadavia, Guadalupe Balbuena.

El Encuentro se llevó adelante en el marco del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se conmemora cada 23 de septiembre. Además, fue declarado de interés municipal y legislativo por el Concejo Deliberante. En la ocasión, mujeres de 37 organizaciones gremiales, participaron de la propuesta organizada por la CGT y UOCRA Mujeres.

En ese contexto, Macharashvili valoró el rol de la mujer en las organizaciones sindicales y en puestos de toma de decisión, a la vez que felicitó a la organización del evento, por la participación “de muchas conductoras de espacios gremiales y legislativos, que han dado grandes muestras de capacidad y liderazgo. Estamos orgullosos de que este encuentro se haya concretado en Comodoro”.

“La posición y la participación de la mujer es indispensable para recomponer el estatus de nuestra Patagonia. Debemos continuar trabajando entre todos, especialmente en estos momentos complejos que estamos viviendo”, remarcó.

*37 organizaciones gremiales de toda la región*

Por su parte, Maia Volcovinsky, agradeció al intendente y a las autoridades municipales “por permitirnos realizar este evento en un espacio hermoso de una ciudad maravillosa. Nos alegra venir a Comodoro Rivadavia como parte de la conducción nacional de la CGT”.

En esa línea, indicó que “pudimos disfrutar de una jornada de trabajo, reflexión y fortalecimiento de nuestras organizaciones, algo sumamente necesario en las circunstancias que estamos viviendo. Los gremios no solamente somos la resistencia, sino que somos parte de la solución, por ello es importante que hayan participado 37 organizaciones de muchas localidades de nuestra Patagonia”.

Finalmente, Guadalupe Balbuena expresó que el encuentro “fue muy enriquecedor, dado que concurrieron trabajadoras de toda la región, con quienes compartimos experiencias y trabajamos en un documento muy interesante que se hará llegar a la conducción nacional de la CGT. Estamos muy agradecidas, tanto con Maia como con Paula Martínez, por elegir a nuestra ciudad como la primera sede del interior del país y por trabajar fuertemente para que las mujeres tengamos espacios importantes”.