miércoles, septiembre 24
Mileilandia

Milei tuvo su bilateral con Trump pero «plata no hay»

El presidente Javier Milei tuvo finalmente su bilateral con su admirado par estadounidense, Donald Trump, quien elogió el ajuste pero dejó en claro que Estados Unidos no le dará más fondos a la Argentina.

Luis Caputo, como Milei, se mostró emocionado pero, salvo una fotocopia que Trump le entregó en reconocimiento al mandatario argentino, no hubo anuncios concretos.

El Congreso citó a Guilermo Francos para que de explicaciones sobre la emergencia en discapacidad.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici

