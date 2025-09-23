Mayans: “Milei no entiende de economía y así como están las cosas vamos a confrontación social”

José Mayans, senador y presidente del bloque de Unión por la Patria, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Con respecto a la decisión de promulgar las leyes de emergencia y vetarlas por otro artículo es absolutamente inconstitucional. Hemos citado al Jefe de Gabinete, tanto en Diputados como en Senadores, con una moción de censura que es una advertencia que se le hace y que puede continuar con una destitución si no da cumplimiento a las leyes”.

“Somos un Estado de derecho donde rige la Constitución nacional y todos estamos obligados a cumplirlas Hay un incumplimiento del presidente como de sus ministros porque desconocen al Congreso y se comportan como una especie de poder absoluto donde si se vota algo que no les gusta no la cumples. Eso no se puede hacer, por eso hemos pedido la presencia del Jefe de Gabinete”, explicó.

Para Mayans, “El problema central es que tenemos un programa económico que hace agua por todos partes, tiene manejos ficticios y los gobernadores le dicen al presiente que el programa no funciona, mientras la Nación se propia de fondos de las provincias que no les corresponden”.

Y agregó que “Este país se manejó sin presupuesto por dos años y el programa económico se basa en pedir prestada más plata al Tesoro de los Estados Unidos para poder llegar a las elecciones con un valor ficticio y después de octubre sálvese quien pueda. La deuda pública en un año y medio de gestión de Milei alcanzó los 100.000 millones de dólares, eso es altamente preocupante”.

Mayans se refirió al préstamo de Estados Unidos y dijo que “Tiene que ser aprobado por el Congreso, tenemos que saber el monto, los plazos y los intereses, pero además saber para qué se va a destinar. Es preocupante que el sistema esté basado solamente en deuda y esos más 100.000 millones se hacen impagables, por eso le estamos diciendo desde el Congreso que tenga coherencia y tener un programa económico que haga crecer a la Argentina”.

Asimismo, indicó que “Respecto de las retenciones, en el artículo cuatro de la Constitución se fijan los derechos de importación y exportación, así como se fija el IVA que terminan pagando los trabajadores. El gobierno rifa 1.500 millones de dólares del Estado para ver si logra mantener la suba del dólar hasta las elecciones, pero con esa plata se podría haber resuelto el aumento para el sector previsional. Es un presidente que dice que es economista, pero no entiende de economía y así como están las cosas vamos a confrontación social”.

Sobre la posibilidad de convocar a un juicio político, expresó que “Estamos tratando el tema con mucha prudencia para conseguir los dos tercios y lo que necesitamos es racionalidad y entendimiento de los problemas de mucha gente, porque el 75% de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia y no puede venir con el verso que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.