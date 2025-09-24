Jorge Omar Raileff VGM ya cuenta con su tratamiento y pide que no depositar mas dinero

Jorge Omar Raileff, Veterano de Guerra de Malvinas (VGM), recibió una dosis del medicamento que precisa para comenzar su tratamiento. El logro fue posible gracias a la gestión de la Fundación del Cáncer Argentino y la senadora Andrea Cristina.

Pero la noticia no termina allí. Gracias a los múltiples aportes solidarios que llegaron desde diferentes rincones del país, se pudo adquirir una segunda dosis del medicamento, asegurando así la continuidad del tratamiento en sus primeras etapas.

“Solo sentimos gratitud hacia cada argentino que colaboró, ya sea difundiendo, aportando económicamente o moviendo contactos para que esto sea una realidad. Pedimos a Dios que bendiga a cada persona que puso su granito de arena”, expresaron sus familiares.

Conmovido por las muestras de apoyo, Jorge Raileff pidió encarecidamente que ya no se realicen más depósitos al alias que se había difundido para recaudar fondos, dado que el objetivo inmediato ya fue alcanzado.