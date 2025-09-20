Entrega Fantasma: Golpe clave al narcotráfico en la ciudad de Puerto Madryn

Seis personas fueron detenidas y se incautaron más de siete kilos de droga, dinero en efectivo, vehículos y elementos de interés en el marco del operativo “Entrega Fantasma”, llevado a cabo por la Policía del Chubut. Las actuaciones incluyeron allanamientos simultáneos en la ciudad del Golfo y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación permitió determinar el origen de la cadena de distribución de los estupefacientes, al norte del país.

La Policía de la Provincia llevó adelante el Operativo “Entrega Fantasma”, que permitió desarticular una organización criminal que operaba en la ciudad de Puerto Madryn y que tenía conexiones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Operativo de alto impacto*

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, bajo la conducción del comisario Nicolás Davies, realizó durante la jornada de ayer nueve allanamientos simultáneos en los barrios Pujol II, Alta Tensión y Nueva Chubut de la ciudad del Golfo, y en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento se extendió entre las 16 y las 22 horas, con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos de la fuerza provincial.

*Detenciones y secuestros*

Como resultado del operativo, fueron detenidas seis personas mayores de edad —dos hombres y cuatro mujeres— identificadas como los principales distribuidores de estupefacientes en Puerto Madryn. Además, se incautaron siete ladrillos compactos de marihuana con un peso total de 6,5 kilos, un ladrillo de cocaína de un kilo y sustancias fraccionadas listas para su comercialización. También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, un millón de pesos en efectivo y cuatro vehículos que eran utilizados para el transporte y la distribución de la droga, junto a otros elementos de interés para la causa.

*Detección de la cadena de distribución*

La pesquisa, desarrollada durante varios meses con tareas de inteligencia, permitió establecer que la organización recibía droga proveniente del norte del país, que luego era distribuida principalmente en Puerto Madryn. La banda era liderada por una mujer con antecedentes por delitos similares, quien quedó detenida y a disposición de la Justicia.

*Intervención judicial*

La causa se encuentra en trámite ante el Juzgado Penal de Instrucción N.º 2 de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral, con la Secretaría del Dr. La Torre y la Fiscalía Federal del Dr. Fernando Gelvez.

La investigación se enmarca en una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 sobre tráfico de estupefacientes.

*Trabajo coordinado y articulación federal*

El operativo fue encabezado por el Jefe y Subjefe de la Policía del Chubut, junto al Director de Seguridad, Director de Policía Judicial y el Jefe del Área Drogas Peligrosas, con la colaboración de distintas divisiones policiales provinciales. Asimismo, se contó con la participación del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, que prestó apoyo en los procedimientos realizados en Buenos Aires.