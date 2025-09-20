Luque en el Abuelazo Fest: “Homenajearlos y verlos disfrutar en el medio de tanta desolación es parte de una decisión política”

El candidato a diputado Nacional por el frente Unidos Podemos participó este sábado del Abuelazo Fest organizado por la municipalidad de Dolavon en el Día del Jubilado. Junto al intendente Dante Bowen valoraron la posibilidad de que un gobierno peronista contenga a los más vulnerables frente al ajuste del gobierno nacional.

Juan Pablo Luque participó en el Día del Jubilado del Abuelazo Fest en Dolavon junto al intendente Dante Bowen.

Celebró que se pueda realizar una jornada de alegría para la gente de la tercera edad frente a “la violencia que viven nuestros abuelos y abuelas, tanto física como económica y moral, que es decisión política del gobierno de Javier Milei”.

El candidato a diputado por el frente Unidos Podemos señaló sin embargo que “lamentablemente estas decisiones tienen a sus aliados en Chubut, quienes decidieron acompañar los ajustes y rechazar las iniciativas que la oposición trabajó para paliar la situación de nuestros jubilados. El de Chubut es un gobierno que jugó de aliado todas las veces que Milei necesitó de sus manos en el Congreso de la Nación” cuestionó.

“Seguramente vamos a verlos intentando sumar fotos en el Abuelazo Fest para su campaña de marketing político intentando tapar el sol con la mano” disparó Luque y aseguró que “los jubilados y sus familias tienen memoria y saben quienes fuimos los que estuvimos siempre al lado de ellos en cada lugar de responsabilidad que nos tocó ocupar”.

Recordó que “en el Congreso se intentó dos veces recomponer jubilaciones y la moratoria sin éxito porque no tuvimos los votos suficientes” enumeró Luque.

“Unidos Podemos es la única fuerza que históricamente estuvo parada del mismo lado: acompañando a nuestros abuelos y abuelas” manifestó Luque.

“En el camino al Congreso es claro quién levantó la mano para sostener este esquema de violencia y quienes queremos llegar para pararle la mano a Javier Milei”.