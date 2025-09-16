En ese marco, se espera que hoy, martes 16 de septiembre, a las 20 hs toda la comunidad acompañe la propuesta “Sumate al APAGÓN contra los vetos, en salud y educación” que lanzaron las Universidades Públicas.

Este miércoles 17 de septiembre se realizará en todo el país la Tercera Marcha Federal en Defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, una movilización que busca frenar el veto presidencial a la norma que había sido aprobada en ambas cámaras del Congreso con amplio respaldo legislativo.

La convocatoria, que tendrá expresiones en distintos puntos de la provincia y del país, responde a lo que las organizaciones universitarias ya habían advertido: “Si hay veto, hay marcha”.

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la rectora MSc Lidia Blanco, en conjunto con la Comisión Interclaustro ofrecieron una conferencia de prensa para convocar a la comunidad y anunciar que la Tercera Marcha Federal se llevará adelante en todas las sedes: Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn.

La rectora señaló “Nosotros tenemos más de 20 mil estudiantes y más de 80 carreras”, sin embargo en las actuales condiciones el compromiso con el estudiantando está en peligro porque “una universidad que no tiene presupuesto no puede vivir , no puede existir y lo que queremos es que ese proyecto de Ley de Financiamiento Universitario no sea vetado”.

El vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Lic. René Silvera invitó a todos aquellos que se sientan identificados con este valor que representa la Universidad. En el contexto actual, “estamos ante un avasallamiento”, expresó. “Las Universidades es un lugar de discusión, de la posibilidad de investigar, de hacer extension, de hacer docencia y esto se traslada a la sociedad cada día, y también a su plan de desarrollo”.

En representación de ADU, la Lic. Gloria Herrera enfatizó que la convocatoria está dirigida “a las familias en general, a la población que en algún momento pueda tener a sus hijos o nietos estudiando en la Universidad”. Se refirió a la emergencia sanitaria e instó a la participacion de los equipos sociales, sindicatos así como a los movimientos politicos.

El referente José Giri, del gremio del personal Nodocente APUNP, destacó: “es fundamental que el día miércoles llenemos las calles, que tengamos el acompañamiento que corresponde de nuestros legisladores, que se pueda respetar la independencia de poderes para que nuestros hijos tengan futuro”. Remarcó además que “No es solo por la Universidad, también es por la emergencia pediátrica, y un montón de cuestiones que hoy están en juego, y por eso necesitamos el acompañamiento de todos”.

Cronograma de la Marcha Federal en todas las sedes

La 3ra. Marcha Federal en Defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, se replicará en todo el país. Se enmarca en acciones conjuntas que llevan adelante las Universidades Públicas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical Universitario, la Federación Universitaria Argentina (FUA), y el CONICET. En el ámbito de la UNPSJB, se desarrollará el miércoles 17 de septiembre en los siguientes horarios:

En la sede Comodoro Rivadavia la concentracion será a las 15 horas en la Universidad. Se tiene previsto la caminata de inicio a la hora 16 en dirección al centro de la ciudad. El punto de encuentro será en calle Moreno e Hipósito Yrigoyen donde tendrá lugar el acto central.

En la sede Trelew, las actividades se iniciarán a las 14, con un Festival en defensa de la Universidad. La Marcha unificada con los jubilados se iniciará a las 17 hs.

La sede Puerto Madryn ha organizado una clase pública que dará comienzo a las 14 hs. Mientras tanto, a la hora 16, se marchará desde el edificio de aulas hacia la Plaza San Martín, regresando la Marcha unificada desde la Plaza San Martín al edificio de aulas.

La sede Esquel, convoca a toda la comunidad a concentrarse a las 17 hs en Av. Alvear e Irigoyen.

La Marcha Federal apunta no solo a revertir el veto presidencial, sino también a instalar con fuerza la discusión sobre el futuro del sistema educativo y científico en la Argentina.

SUMATE AL APAGÓN

El martes 16 de septiembre a las 20 horas, “Sumate al APAGÓN contra los vetos, en salud y educación”

Se trata de una acción simbólica que busca unir las luchas de la educación y la salud pública frente a los recortes y vetos oficiales.

La vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Dra. Susana Perales, se refirió a la propuesta realizada desde el Consejo Universitario Nacional (CIN).

“El apagón se va concretar en el edificio de la Universidad y agradecemos a quienes se sumen y acompañen la necesidad de defender la Universidad Pública, democrática, pública, no arancelada, laica”.

La Tercera Marcha Federal en Defensa de la Ley de Financiamiento Universitario se presenta así como una nueva oportunidad para que la ciudadanía exprese su compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad. La consigna es clara: sin financiamiento no hay futuro.