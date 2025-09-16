Robert Redford, un cineasta que buscó cambiar el mundo contando historias

El mundo llora la muerte de Robert Redford, cuya pasión por el cine legó actuaciones memorables e historias que conmovieron a generaciones, aunque su compromiso con las causas ambientales también sirvió de ejemplo e inspiración.

«Siempre he creído que las historias pueden cambiar el mundo», afirmó Redford en una de sus últimas entrevistas públicas, al hacer balance de una vida marcada por su talento artístico, pero también por el activismo y la fe en los creadores desconocidos y las propuestas menos complacientes.

Actor, director, productor y visionario del arte, Redford falleció a los 89 años en su casa de Sundance, una localidad que puso en el mapamundi gracias a uno de sus personajes entrañables, y a un festival de cine independiente que fundó como laboratorio de talentos, ideas y proyectos.

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Charles Robert Redford Jr. creció en un entorno modesto, lejos del glamour de Hollywood: hijo de un contador y una ama de casa, pasó parte de su infancia en Van Nuys y visitaba frecuentemente Austin (Texas).

A los 11 años, sufrió un leve caso de poliomelitis, pero eso no impidió que destacara en deportes y arte durante su etapa escolar en el Van Nuys High School, donde se graduó en 1954.

Su formación fue diversa y bohemia. Asistió brevemente a la Universidad de Colorado, donde perdió una beca para jugar béisbol por problemas con el alcohol, y luego pasó un año trashumante en Europa, viviendo en Francia, España e Italia.

Estudió pintura en el Pratt Institute de Brooklyn y arte dramático en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York, graduándose en 1959. Fueron años que forjaron su sensibilidad artística, que pronto le abrió las puertas del teatro y la televisión.

Debutó en Broadway en 1959 con «Tall Story» y alcanzó el éxito en 1963 con «Barefoot in the Park», junto a Elizabeth Ashley. En televisión, apareció en series como «The Twilight Zone» y «Alfred Hitchcock Presents», ganando una nominación al premio Emmy en 1962 por «The Voice of Charlie Pont».

Su salto al cine llegó en 1962 con «War Hunt», pero fue su papel en la versión de «Barefoot in the Park» (1967), junto a Jane Fonda, el que lo catapultó como una figura carismática y versátil.

La década siguiente lo consolidó como uno de los actores más versátiles de su generación, capaz de encarnar a un carismático forajido en «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), junto a Paul Newman, o a un político idealista en «The Candidate» (1972).

Su colaboración con Newman continuó en «The Sting» (1973), que le valió una nominación al Óscar como mejor actor, y en 1976 llegó la indispensable «All the President’s Men», donde encarnó a Bob Woodward, uno de los periodistas que destapó «Watergate», el escándalo que le costó la presidencia a Richard Nixon.

Ya para entonces había consolidado su estatus de galán con profundidad dramática, gracias a cintas como «The Way We Were» (1973), con Barbra Streisand, y «Three Days of the Condor» (1975), una presencia que afianzó en 1985 con «Out of Africa», junto a Meryl Streep.

CONTADOR DE HISTORIAS

En 1980 debutó tras las cámaras con «Ordinary People», un drama familiar que ganó cuatro premios Óscar, incluido el de mejor director para Redford, quien mostró su capacidad para contar historias humanas con gran impacto emocional.

Dirigió otras obras notables, como «A River Runs Through It» (1992), «Quiz Show» (1994), «The Horse Whisperer» (1998) y «The Conspirator» (2010). Además, produjo filmes como «Diarios de motocicleta» (2004) y documentales para canales como CNN y Discovery.

Uno de sus grandes aportes al cine fue la fundación en 1981 del Instituto Sundance: lo que nació como un pequeño taller en Utah se convirtió en una influyente plataforma cinematográfica, que impulsó carreras de directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Greta Gerwig.

Ya inmerso en roles de mayor madurez, Redford protagonizó en 1984 una película considerada de culto para los amantes del béisbol: «The Natural», adaptación de la novela de Bernard Malamud sobre el héroe deportivo Roy Hobbs, y que recibió cuatro nominaciones a los premios de la Academia.

Sus apariciones en la pantalla se fueron espaciando, aunque sin perder relevancia: «Indecent Proposal» (1993), «All Is Lost» (2013), «The Old Man & the Gun» (2018) e incluso fue parte del universo de Marvel, con roles en «Captain America: The Winter Soldier» (2014) y «Avengers: Endgame» (2019).

ACTIVISMO Y RECONOCIMIENTOS

Más allá de su trabajo en el cine, Redford fue ferviente defensor del medioambiente desde hace más de medio siglo. En 1998, fundó el Redford Center, una organización sin fines de lucro que utiliza el cine para concienciar sobre problemas ambientales.

De hecho, su activismo le valió reconocimientos como el Premio Audubon en 2015 por su contribución a la conservación.

Aparte del Oscar a Mejor Director por «Ordinary People», Redford fue honrado con un Óscar honorífico en 2002 por su «contribución al arte cinematográfico»; recibió la Medalla Nacional de las Artes (1996), el Premio Kennedy (2016) y la Legión de Honor de Francia, por su impacto cultural.

Redford se casó dos veces: con Lola Van Wagenen (1958-1985), con quien tuvo cuatro hijos, incluyendo al cineasta James Redford (fallecido en 2020), y con la artista Sibylle Szaggars desde 2009. (Sputnik)