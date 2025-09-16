Argentina desarticuló una red de trata de personas en Comodoro Rivadavia

La Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y mediante la intervención de la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) de Comodoro Rivadavia, concretó un importante operativo que permitió desmantelar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Investigación y pruebas

La pesquisa, que se extendió durante varios meses, incluyó tareas de campo, análisis de páginas web de ofertas sexuales, monitoreo de cámaras de videovigilancia e intervenciones telefónicas. Estas acciones permitieron reunir pruebas sólidas que confirmaron la existencia de la red delictiva.

Operativos y detenciones

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Comodoro Rivadavia y en la provincia de Buenos Aires. Como resultado, fueron detenidas tres mujeres, incluida la principal imputada, señalada como líder de la organización.

Además, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

El magistrado interviniente dispuso la prisión preventiva para dos de las detenidas, mientras que la tercera quedó a disposición de la Justicia.

Víctimas rescatadas

Durante los allanamientos se logró rescatar a siete mujeres víctimas de explotación sexual, quienes recibieron inmediata asistencia y medidas de protección para resguardar su seguridad e integridad.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal destacaron que estas acciones ratifican el compromiso del Estado en la lucha contra la trata de personas y los delitos complejos que atentan contra la libertad y la dignidad humana, tanto en la provincia de Chubut como en todo el país.