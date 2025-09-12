Mantenimiento en la red cloacal de Rada Tilly: habrá trabajos en la estación de bombeo este sábado

la Sociedad Cooperativa popular limitada (SCPL) informó que este sábado 13 de septiembre se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en la red de efluentes cloacales, como parte del plan de mantenimiento anual previsto para la ciudad de Rada Tilly.

Los trabajos se realizarán entre las 02:00 y las 10:00 horas en la Estación Principal de Bombeo, ubicada en inmediaciones de la Avenida Coronel Francisco Seguí y la calle Combate Naval Monte Santiago.

Desde el área técnica explicaron que durante la ejecución de estas tareas podrían registrarse ruidos molestos, producto de las maniobras realizadas con el camión hydrovacuo, fundamental para el correcto mantenimiento de la red cloacal.

Asimismo, se remarcó que la ejecución de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas, ya que el mal tiempo podría impedir o retrasar las tareas programadas.



