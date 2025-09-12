Comodoro Rivadavia impulsa a sus deportistas rumbo a torneos nacionales e internacionales

Comodoro Rivadavia refuerza su compromiso con el deporte. En un acto realizado en el Centro de Información Pública, el intendente Othar Macharashvili encabezó la entrega de aportes económicos a deportistas que representarán a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.

Acompañado por el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Género, María Cativa; y el titular de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, el jefe comunal destacó la importancia de apoyar a las familias, entrenadores y jóvenes atletas para que puedan cumplir sus metas deportivas.

Las disciplinas beneficiadas incluyen taekwondo ITF, natación, arquería, trampolín, aeróbica deportiva, billar, danzas y mini tramp, entre otras. Los fondos se destinarán a viajes, estadías y equipamiento, según las necesidades de cada deportista.

Macharashvili resaltó que “todo el deporte de Comodoro está creciendo en cantidad y en calidad” y reafirmó la proyección hacia los Juegos Olímpicos, destacando casos como el de Moira Miranda, quien se perfecciona en el exterior para alcanzar su sueño olímpico. “Cuando un deportista representa a nuestra ciudad, vamos todos juntos. Seguiremos invirtiendo en infraestructura y acompañando a cada familia”, aseguró.

En la misma línea, Hernán Martínez subrayó que el objetivo es “seguir acompañando desde el Estado para que nuestros deportistas lleguen a competencias nacionales e internacionales”, mientras que el arquero Gabriel Rivas, que competirá en el Mundial de México, agradeció el respaldo municipal que les permite “crecer y soñar con los Juegos Olímpicos”.

Con este programa de apoyo económico a deportistas, Comodoro Rivadavia se consolida como una ciudad que apuesta por el talento local y el desarrollo deportivo, generando oportunidades para que sus atletas alcancen los máximos desafíos en cada disciplina.



