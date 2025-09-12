Close Menu
Comodoro Rivadavia impulsa a sus deportistas rumbo a torneos nacionales e internacionales

El intendente Othar Macharashvili entregó aportes económicos a atletas de distintas disciplinas para que puedan competir en certámenes de nivel nacional, panamericano y mundial, fortaleciendo el sueño olímpico de la ciudad.
Comodoro Rivadavia refuerza su compromiso con el deporte. En un acto realizado en el Centro de Información Pública, el intendente Othar Macharashvili encabezó la entrega de aportes económicos a deportistas que representarán a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.

Acompañado por el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Género, María Cativa; y el titular de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, el jefe comunal destacó la importancia de apoyar a las familias, entrenadores y jóvenes atletas para que puedan cumplir sus metas deportivas.

Las disciplinas beneficiadas incluyen taekwondo ITF, natación, arquería, trampolín, aeróbica deportiva, billar, danzas y mini tramp, entre otras. Los fondos se destinarán a viajes, estadías y equipamiento, según las necesidades de cada deportista.

Macharashvili resaltó que “todo el deporte de Comodoro está creciendo en cantidad y en calidad” y reafirmó la proyección hacia los Juegos Olímpicos, destacando casos como el de Moira Miranda, quien se perfecciona en el exterior para alcanzar su sueño olímpico. “Cuando un deportista representa a nuestra ciudad, vamos todos juntos. Seguiremos invirtiendo en infraestructura y acompañando a cada familia”, aseguró.

En la misma línea, Hernán Martínez subrayó que el objetivo es “seguir acompañando desde el Estado para que nuestros deportistas lleguen a competencias nacionales e internacionales”, mientras que el arquero Gabriel Rivas, que competirá en el Mundial de México, agradeció el respaldo municipal que les permite “crecer y soñar con los Juegos Olímpicos”.

Con este programa de apoyo económico a deportistas, Comodoro Rivadavia se consolida como una ciudad que apuesta por el talento local y el desarrollo deportivo, generando oportunidades para que sus atletas alcancen los máximos desafíos en cada disciplina.


