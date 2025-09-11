Operativo “Viento Blanco”: Cuatro detenidos, secuestro de 20 kilos de cocaína, armas y vehículos en allanamientos en los barrios Stella Maris y LU4

Desbaratan red de narcomenudeo en Comodoro

En la madrugada de este jueves 11 de septiembre, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia llevó adelante el Operativo “Viento Blanco”, tras cinco meses de investigación sobre una denuncia por venta de estupefacientes en el barrio Stella Maris.

Bajo directivas de la Unidad Fiscal, encabezada por la fiscal Andrea Whity, el fiscal general Theodoro Nürnberg y la fiscal general Verónica Escribano, con intervención del Ministerio Público Fiscal Federal, se ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento, requisas vehiculares, secuestros y detenciones, autorizadas por el Juzgado Federal de Garantías.

La investigación

La pesquisa comenzó en mayo, luego de una denuncia que señalaba la comercialización de drogas en dos inmuebles. Se constató la modalidad de narcomenudeo en domicilios y la venta mediante “delivery”, publicitada en redes sociales y con recorridos nocturnos hasta la madrugada.

Durante las tareas de observación se identificó al “proveedor”, quien abastecía a los puntos de expendio desde una vivienda en Stella Maris.

Los allanamientos y secuestros

El operativo se desplegó con apoyo del GEOP y Guardia de Infantería en tres viviendas de Stella Maris y una en barrio LU4, además de un procedimiento en calle Kennedy y Estados Unidos, donde fue detenido un hombre a bordo de un Toyota Corolla con varias dosis de cocaína.

Como resultado se secuestraron:

•20 kilos de clorhidrato de cocaína (valuados en unos $600 millones).

•$1 millón de pesos argentinos, 140 dólares y 120 bolivarianos.

•2 balanzas de precisión digital.

•1 pistola calibre 9 mm, marca Bersa, con tres cargadores y municiones.

•Correaje, pistolera y otros elementos de interés.

•Cuatro vehículos (Volkswagen Vento, Toyota Corolla, Fiat Cronos y Ford Mondeo).

En total, cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos y trasladados a distintas comisarías, quedando a disposición de la Justicia Federal hasta la audiencia de control de detención.

Impacto económico

Según la división, en Comodoro el gramo de cocaína se comercializa a unos $30.000, lo que ubica el valor del kilo en $30 millones. Por ello, la droga incautada alcanza un valor estimado de $600 millones de pesos en el mercado ilegal.