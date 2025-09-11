Falleció Julio Otero, ex jefe de Vialidad Nacional

El ex jefe del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional, agrimensor Julio Otero, falleció este jueves en la ciudad de Trelew, a la edad de 68 años. Otero, que poseía una extensa trayectoria en el ámbito vial, tanto provincial como nacional, dejó el plano físico esta tarde, tras permanecer internado desde el último fin de semana en una clínica privada, por un cuadro de salud que sufrió complicaciones en las últimas horas.

Otero, ocupó recientemente la jefatura del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional en el periodo 2020/2024, en lo que fue su segunda experiencia en este cargo, ya que anteriormente se había desempeñado como Jefe del 13° Distrito en el período 1997/2000. Además, Otero había trabajado en el área administrativa y como Jefe de Obras en el organismo vial nacional.

En su carrera profesional, Otero también cumplió funciones como interventor de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) en Chubut del 2003 al 2005 y como Subsecretario de Transporte Multimodal de la provincia de Chubut en el ciclo 2007/2015.

Durante su segunda gestión en la jefatura del 13° Distrito de Vialidad Nacional, el agrimensor Otero tuvo que asumir tareas en la época de la Pandemia del Covid19. Durante esta gestión, el Distrito chubutense tuvo un papel importante con la elaboración de proyectos y reactivación de obras, que lograron la recuperación de la infraestructura vial en diferentes tramos de rutas nacionales, como así también una fuerte impronta en la recuperación de los campamentos viales y construcción de galpones talleres en diferentes puntos de la provincia, lo que mejoró notablemente la calidad de las condiciones de trabajo de los agentes viales que allí se desempeñan.

Una de las últimas gestiones de Otero estuvo vinculada con la adquisición de una Planta de asfalto que, con el acompañamiento de la Administración central de Vialidad Nacional, lograron instalar en el campamento vial de Tecka. Si bien la Planta no se puso en marcha durante su gestión en la jefatura, Otero siguió trabajando en el organismo, aportando su experiencia para lograr activar la planta, que en enero de este año 2025 logró elaborar sus primeras toneladas de asfalto. Luego, la jubilación le llegó al agrimensor en el mes de julio de este año.

En el ámbito familiar, Julio Otero dejó en este plano a su señora esposa, sus tres hijos, hijos políticos y dos nietos. Y al mismo tiempo, deja un vacío importante entre los que lo conocieron y convivieron con él todos estos años, desde sus amigos, como colegas y compañeros de trabajo, que reconocen su hombría de bien, su compromiso y solidaridad con el prójimo.