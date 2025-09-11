Gimnasia y Esgrima suma a Víctor Andrade Toyo como última incorporación para la temporada 2025/26

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó la llegada de Víctor Andrade Toyo, pívot de 25 años y 2,04 metros de altura, como la última ficha del plantel que afrontará la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. El jugador nacido en Rivera Grande, Cabo Verde, llegará en los próximos días para ponerse a disposición del cuerpo técnico y sumarse a la pretemporada en el Socios Fundadores.

Andrade viene de disputar la Liga Uruguaya con Atlético Cordón de Montevideo, donde dejó una sólida impresión al promediar 13,8 puntos y 9,8 rebotes en 32 partidos. Además, en lo que va del 2025, defendió los colores de la selección de Cabo Verde en varios encuentros internacionales.

Su carrera deportiva en Argentina comenzó a los 16 años, cuando arribó al país para formarse en Obras Basket, club con el que debutó en la Liga Nacional y en la Basketball Champions League Américas durante la temporada 2021/22.

Con esta incorporación, el Verde cierra su plantel con expectativas renovadas y el objetivo de ser protagonista en la competencia, reforzando su juego interno con un jugador joven, atlético y con experiencia internacional.