Un hombre mantiene de rehenes a sus hijos tras recibir orden de desalojo

Un dramático episodio de violencia familiar y policial se vive este jueves en el barrio Ciudadela. Según confirmaron fuentes de seguridad, un hombre se atrincheró en su vivienda junto a sus hijos luego de que se le comunicara que debía desalojar la propiedad.

El hecho generó un inmediato despliegue de efectivos policiales, que montaron un operativo en la zona para resguardar la seguridad de vecinos y negociar la liberación de los menores.

De acuerdo a la información preliminar, el sujeto tendría antecedentes penales y habría estado detenido en el pasado.

Noticia en desarrollo