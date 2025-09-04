Close Menu
Policiales - Judiciales

Un hombre mantiene de rehenes a sus hijos tras recibir orden de desalojo

Un amplio operativo policial se desplegó en la tarde de este jueves en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, donde un hombre retuvo a sus hijos dentro de una vivienda tras ser notificado de un desalojo.
Un dramático episodio de violencia familiar y policial se vive este jueves en el barrio Ciudadela. Según confirmaron fuentes de seguridad, un hombre se atrincheró en su vivienda junto a sus hijos luego de que se le comunicara que debía desalojar la propiedad.

El hecho generó un inmediato despliegue de efectivos policiales, que montaron un operativo en la zona para resguardar la seguridad de vecinos y negociar la liberación de los menores.

De acuerdo a la información preliminar, el sujeto tendría antecedentes penales y habría estado detenido en el pasado.

Noticia en desarrollo

