Rescataron a tres menores tras un tenso incidente familiar

Tal como informó La Posta Comodorense, un hombre se atrincheró en su vivienda con armas blancas para resistir una orden judicial. Tras tres horas de negociación, los menores fueron resguardados y el sujeto quedó detenido.

Un intenso operativo policial se desarrolló este jueves por la mañana en el barrio Palazzo de Comodoro Rivadavia, luego de que un hombre se resistiera a cumplir una orden judicial dictada por el Juzgado de Familia local en el marco de una medida de protección de menores.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.20 horas en una vivienda ubicada sobre calle 1° de Mayo. Según informaron fuentes policiales, el sujeto mayor de edad se introdujo en el domicilio con armas blancas, poniendo en riesgo la vida de tres niños.

Activación del protocolo de crisis

Ante la gravedad de la situación, la Unidad Regional activó el protocolo de actuación para incidentes críticos. En el lugar intervinieron el equipo de negociación de la Policía del Chubut, efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y personal de Infantería.

La negociación se extendió durante aproximadamente tres horas, tras lo cual los menores fueron resguardados sin sufrir lesiones. Finalmente, el hombre depuso su actitud y fue reducido por los efectivos.

Detenido y causas judiciales

El sujeto fue trasladado a la comisaría de Palazzo y quedó alojado a disposición del Ministerio Público Fiscal por presunta desobediencia y amenazas agravadas.

La fiscal Verona Dagotto tomó intervención en el caso, mientras que el Servicio de Protección de Derechos trabaja en la contención de los niños involucrados.

Autoridades presentes

Las diligencias fueron supervisadas en el lugar por el jefe de Operaciones de la Unidad Regional, comisario inspector Cristian Mulero, y el segundo jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Raúl Jones.