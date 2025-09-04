El Senado rechazó veto de Milei a  la emergencia en discapacidad

El Senado argentino revirtió por 63 votos a favor y 7 en contra un veto del presidente, Javier Milei, a una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026, en sintonía con la misma decisión que tomó la Cámara de Diputados en agosto.

Así, el Congreso tumba el veto de un jefe de Estado por primera vez en 22 años.

«Resultando aprobado el expediente (…) por dos tercios de los votos (…) este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto», informó durante la histórica sesión el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, en reemplazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que ejerce como mandataria del país ante un viaje de Milei a EEUU. (Sputnik)