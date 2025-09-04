Crisis en cadena: el “Karinagate” profundiza la caída de credibilidad en el Gobierno

(Por InfoGEI) Con la gestión libertaria bajo fuego por múltiples escándalos, crece la percepción de corrupción y un amplio sector de la sociedad pide renuncias. Analistas hablan de una “policrisis” con impacto político, social y económico. Informe lapidario de Zuban-Córdoba.

En política, toda gestión es, por definición, una maquinaria propensa a crisis. Lo excepcional es la ausencia de conflictos. Sin embargo, los gobiernos suelen subestimarlas, negar su existencia o minimizar su gravedad, una actitud que, lejos de desactivarlas, tiende a amplificarlas.

El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, conocido como “Karinagate”, se suma a una sucesión de crisis abiertas que golpean la administración libertaria: desde el “libragate”, aún sin esclarecer, hasta las muertes por fentanilo contaminado y la reciente derrota legislativa por la ley de emergencia en discapacidad. Según encuestas recientes, un 62% de la ciudadanía considera que la respuesta oficial fue improvisada.

Si bien el caso de la criptomoneda $LIBRA erosionó con fuerza la imagen presidencial, su complejidad técnica limitó el alcance social del daño. En contraste, los términos “coimas” y “corrupción” generan una indignación inmediata: siete de cada diez argentinos rechazan la defensa cerrada del Gobierno hacia los funcionarios involucrados, y un 65% reclama renuncias inmediatas.

El escenario, definido por el politólogo Mario Riorda como una “policrisis”, combina incertidumbre informativa, riesgos judiciales en las más altas esferas del poder, deterioro reputacional, impacto electoral y posibles efectos negativos en los mercados. De hecho, un 61% de los consultados anticipa consecuencias en la confianza de los inversores.

La percepción de corrupción cala hondo: casi la mitad de los argentinos (47%) cree que el gobierno de Javier Milei es más corrupto que sus predecesores, y solo un 22% lo considera ajeno a prácticas ilícitas.

Rechazo propio

Incluso dentro de su propio electorado, un 12% de quienes lo apoyaron en el balotaje de 2023 afirma que ya no volvería a votarlo tras este escándalo, cifra que se suma a otro 13% que ya había roto con él previamente.

En un año electoral, advierten los analistas, hasta un 3% de sangría en la base de apoyo puede resultar decisivo.

Ficha Técnica

Población objeto de estudio: Población general mayor de 16 años.

Ámbito: República Argentina.

Segmentos de ponderación: Género, zona y último voto a presidente.

Afijación: Proporcional.

Instrumento de recolección de información: Cuestionario estructurado.

Técnica de recolección de información: CAWI.CAWI.

Trabajo de campo: del 27 al 28 de agosto de 2025.del 27 al 28 de agosto de 2025.

Tamaño de la muestra: 1200 casos.1200 casos.

Error de muestreo: +/- 2,71%.+/- 2,71%.

Nivel de confianza: 95%.95. (InfoGEI)Jd