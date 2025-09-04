Luque destacó el modelo de financiamiento comodorense de Bomberos

Ante lo que están sufriendo injustamente los cuarteles de Trelew y Rawson

El candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, visitó la obra de 400 metros cuadrados que consiste en la remodelación del cuartel de bomberos en el barrio Km. 8, gracias a un modelo de financiamiento que se aprobó durante su gestión como intendente. Por el contrario, se mostró preocupado por la situación que están pasando los bomberos de la zona del valle. “El esquema que se aplicó en Comodoro debería replicarse en toda la provincia de Chubut para garantizar igualdad de condiciones en cada localidad”, afirmó el candidato.

Junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, el concejal Marcos Panquilto y el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Felipe Di Marco, el ex intendente de Comodoro y candidato a Diputado Nacional, Juan Pablo Luque, recorrió la obra, recordó la importancia del convenio de actualización de aportes automático generado en su gestión y advirtió que el modelo debería replicarse en toda la provincia, donde en otras ciudades la están pasando mal.

Durante la recorrida, Luque resaltó que el fortalecimiento del sistema bomberil impulsado en su gestión como intendente permitió concretar múltiples mejoras, entre ellas la reforma del cuartel, que se suma a la incorporación de vehículos especializados, equipamiento para el personal y la apertura del cuartel del barrio Laprida.

Finalmente, expresó su preocupación por la delicada situación que atraviesan los cuarteles de Trelew y Rawson: “Se tomaron decisiones nacionales, provinciales y municipales de manera apresurada que dejaron a los bomberos en un escenario de incertidumbre y sin los recursos necesarios para cumplir con su tarea”.

Di Marco recordó que la actualidad de los cuarteles de Comodoro era distinta antes de que se firmara un importante convenio de actualización automática de aportes en la gestión de Luque como intendente. ¿Te acordás cuando íbamos a pedir para todo porque no alcanzaba? Le dijo el presidente de la Asociación de Bomberos a Juan Pablo Luque. “Esto se lo tenemos que agradecer a ustedes”.

En contrapartida, Di Marco explicó que es lamentable lo que están pasando los camaradas de Trelew y Rawson: “Primero por el decreto nacional que no permite incluir el aporte para bomberos como tasa en la boleta de servicio eléctrico. Y así cada federación tenía que arreglar con las cooperativas locales, pero al estar intervenidas (por impulso del gobernador Torres) las cooperativas de Trelew y Madryn, el juez federal dijo que no se puede resolver hasta que no haya una asamblea de socios”.

De esta manera, Di Marco afirmó que “los cuarteles de bomberos y la comunidad en sí está en un problema enorme porque llevan dos meses sin percibir ingresos y corre riesgo la prestación de un servicio tan esencial para la comunidad. Es muy grave la situación”.