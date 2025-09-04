El Senador Nacional Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para garantizar la transmisión gratuita del Mundial de Fútbol 2026

El Senador Nacional por la Provincia de Neuquén, *Oscar Parrilli*, presentó un proyecto de ley que declara de interés general el acceso libre y gratuito en todo el territorio nacional a los partidos del *Mundial de Fútbol 2026*, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de ese año.

La iniciativa establece que *todos los partidos que dispute la Selección Argentina* deberán transmitirse en vivo y en directo a través de la Televisión Pública y la Televisión Digital Abierta (TDA). Además, garantiza la emisión gratuita de *al menos un tercio de los encuentros restantes*, incluyendo las instancias finales desde octavos de final.

El proyecto busca evitar que el acceso a este evento deportivo, considerado un *bien cultural de interés público*, quede restringido únicamente a quienes puedan pagar servicios privados de cable o streaming.

“*El fútbol es parte de nuestra identidad cultural y social. No podemos permitir que, por primera vez en más de 50 años, millones de argentinos y argentinas se vean privados de ver a nuestra Selección en el Mundial por una decisión meramente económica*”, expresó Parrilli.

Asimismo, la iniciativa contempla que los recursos obtenidos por la comercialización de la publicidad durante las transmisiones se destinen a cubrir los costos de adquisición de derechos, y que el remanente se invierta en el desarrollo de *infraestructura deportiva infanto-juvenil en poblaciones vulnerables* y en el financiamiento de *Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado*.

“Garantizar el acceso universal y gratuito al Mundial no es un gasto, es una inversión cultural, social y deportiva”, enfatizó el senador.

El proyecto subraya que el acceso a los grandes acontecimientos deportivos debe estar protegido por el Estado, en línea con lo establecido en la Constitución Nacional, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y diversos tratados internacionales que reconocen el derecho a la información y la participación en la vida cultural.