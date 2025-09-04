Continúan los controles de mercadería en distintos comercios de Comodoro

La Secretaría de Control Urbano, concretó un operativo en una verdulería de La Loma. En el momento de la descarga, los agentes municipales detectaron que había 40 bultos no declarados de frutas y verduras.

Este miércoles por la tarde, el personal de la Dirección General de Abasto, dependiente de la cartera de Control Urbano y Operativo del Municipio, llevó adelante el procedimiento de control de mercadería en un camión de transporte que descargaba frutas y verduras en un local, ubicado en la avenida 13 de Diciembre, entre Rawson y Ameghino.

Al verificar los remitos de la mercadería, el personal interviniente constató que la cantidad de productos declarados era menor a la que realmente descargaban, por lo que se incautó el excedente y se efectuaron las actuaciones del caso.

En dicho marco, el secretario Miguel Gómez explicó que en la mencionada feria “se detectaron 40 bultos no declarados de frutas y verduras. Ante esa situación, se interviene la mercadería, se infracciona al comerciante y se eleva al Tribunal de Faltas”.

Hay que mencionar que, los agentes de Abasto, intervinieron el lunes en un procedimiento similar un comercio de barrio San Cayetano, con una diferencia no declarada de 100 bolsas de papas, y ese tipo de maniobras se repite en diferentes rubros comerciales.

En ese sentido, el funcionario indicó que se trata de “una práctica metódica que tienen algunos comerciantes, donde trasladan un número determinado de mercadería y declaran otro”, al tiempo que destacó que “eso tiene una clara intención de evasión fiscal y es lo que viene detectando en su labor cotidiana la Dirección General de Abasto”.

Finalmente, el secretario puso énfasis que el personal sigue trabajando a destajo, porque “es un lineamiento que le hemos dado desde esta Secretaría, en función de las directivas que me ha dado el señor intendente, Othar Macharashvili, y se continuará con este tipo de controles diarios”.