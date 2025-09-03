No pagó el remis pero se fue al telo

Un joven de 18 años, que ya registra varias causas en trámite, fue demorado por la policía luego de negarse a pagar un viaje en remis y alojarse en un hotel transitorio sin abonar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un chofer trasladó al pasajero y a su pareja hasta un banco y posteriormente hacia un hotel de alojamiento. Al arribar al lugar, el joven descendió del vehículo y se negó a pagar la tarifa, que ascendía a 10.720 pesos.

Ante esta situación, el remisero dio aviso a la policía. Los efectivos acudieron al establecimiento y constataron que el individuo se encontraba en una de las habitaciones. Vestía un pantalón de buzo negro, campera negra y gorra, coincidiendo con la descripción aportada por el denunciante.

Consultado por los agentes, el joven reconoció no tener dinero para afrontar el pago inmediato, por lo que se procedió a su demora.

Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 110 de la Ley XV N° 27, que sanciona el incumplimiento de obligaciones contractuales en perjuicio de terceros. En particular, la norma contravencional establece pena para quien “se sirva comida, bebida u obtenga un servicio de pago inmediato y se niegue a abonarlo”.