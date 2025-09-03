Oliva: “Los Bomberos de Trelew y Rawson no tienen fondos para seguir funcionando”

Rubén Olivia, integrante de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records que “Estamos con mucha angustia con el tema de la quita de la tasa de bomberos que sirve para el financiamiento. En las localidades de Trelew y Rawson no se va a poder aplicar mientras las Cooperativas sigan intervenidas y no se puede aplicar el convenio entre partes”.

En ese marco, sostuvo que “Hoy hablábamos con el cuartel de Rawson y nos decían que tenían fondos para funcionar solamente dos meses, pero después será la nada misma. Esto hará retroceder a más de 20 años cuando el personal de bomberos era el que ponía el dinero para poder salir a apagar un incendio”.

Oliva agregó que “Con esta situación no se podrán hacer las capacitaciones ni tampoco tener los vehículos en condiciones para asistir a una emergencia. Hoy nos seguiremos reuniendo con los cuarteles de Puerto Madryn, Trelew y Rawson para ver si se puede implementar el convenio con Provincia para que puedan mantenerlos en funcionamiento”.

Por último, indicó que “Hemos tenido el acompañamiento de los intendentes de las localidades cuando fueron surgiendo los problemas, también del Gobierno provincial. Esperamos que esto se pueda resolver para solucionar las dificultades que están surgiendo”.