Scaloni: “El partido contra Venezuela será emotivo porque será el último de Messi

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa antes del partido de este jueves frente a Venezuela, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y anticipó un duelo cargado de emociones al tratarse del último partido oficial de Lionel Messi en Argentina.

“Va a ser emotivo, especial y lindo. Yo soy el primero que lo disfruta al poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente y él lo disfruten”, señaló Scaloni al referirse al capitán albiceleste, a quien confirmó como titular.

El entrenador explicó que Nicolás Otamendi arrastra una molestia pero estará disponible, mientras que Alexis Mac Allister llegó con retraso y no estaría desde el arranque. Además, sobre la situación de Emiliano “Dibu” Martínez, tras su pase frustrado al Manchester United, aseguró: “Está bien, alegre y positivo. Ya está pensando en nosotros y lo vi bien en líneas generales”.

Scaloni también dejó abierta la posibilidad de darle minutos a jóvenes futbolistas: “A lo mejor le demos alguna oportunidad a un chico para que pueda jugar. Por suerte estamos en condiciones de poder hacerlo”.

Otro de los temas que tocó fue la Finalissima contra España, aún en duda por cuestiones de calendario: “No es seguro que se juegue, hay que esperar. Para nosotros no deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar”. Asimismo, adelantó que se buscarán rivales para disputar amistosos antes del Mundial 2026, aunque reconoció que no será tarea sencilla.

Con la primera posición asegurada, Scaloni analizó el recorrido del equipo: “No mucho tiempo atrás estábamos primeros, pero sabiendo que todo se apretaba si no conseguíamos resultados positivos. Al ganarle a Uruguay y a Brasil se abrió la brecha, pero esta Eliminatoria fue más complicada que la anterior, nos costó más”.