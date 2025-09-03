Denegaron salidas transitorias para condenada por muerte de Rosa Acuña

Una audiencia de revisión de ejecución de pena se realizó ayer en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de los tribunales de Trelew, donde la defensa expuso argumentos para solicitar salidas transitorias de quien se encuentra cumpliendo una condena de catorce años debido al homicidio de Rosa Acuña, hecho ocurrido en septiembre de 2018.

Al efecto, la defensa adujo que estaba cumplido el plazo de mitad de condena el 5 de mayo de 2025 y afirmó la evolución de su defendida Laura Vargas, que se encuentra cumpliendo en la comisaría de Dolavon, y señaló acerca de talleres, estudios y tratamiento psicológico llevado adelante por la mencionada, si bien admitió sobre conflictos que habría tenido en la primera parte de su ejecución.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal a través de la funcionaria de fiscalía Verónica Fabbris se opuso a la posibilidad de otorgar salidas transitorias basándose en el informe psicológico y social que refiere a situaciones impulsivas y de conductas que infieren como prematuro el momento para tal beneficio.

Luego de escuchar a las partes, la Jueza Carolina Marín tuvo en cuenta los informes profesionales, y si bien están cumplidos los requisitos en lo que se refiere a plazos con la mitad de la condena cumplida, existen los factores de riesgo, principalmente dados por cuestiones de conducta durante la ejecución de esta pena que no permiten otorgar el instituto de salidas transitorias, por lo que se deberá profundizar el tratamiento psicológico sobre estos riesgos. Se había pedido concretamente que en el transcurso del próximo año Vargas tuviera la posibilidad de salir una vez por mes a realizar trabajos en casa de una amiga, un domingo de 10 a 18, lo que permitiría una evolución progresiva.

El cuerpo de Rosa Acuña fue encontrado calcinado en un descampado ubicado entre el parque industrial y el barrio primera junta de esta ciudad, tras haberse verificado durante el juicio que la víctima fue golpeada en el transcurso de una reunión llevada adelante en la casa donde vivían junto a Laura Vargas. El día 2 de septiembre de 2018 se trasladó a Rosa Acuña hasta el lugar donde fue hallada, constatándose que la muerte se produjo por inhalación de elementos ígneos, debido al fuego provocado. Laura Vargas recibió condena por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con homicidio culposo.