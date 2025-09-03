Silveira: “Se llevaron a muchos que nada de nada y nosotros sólo éramos militantes de la JP”

Mirta Silveira, detenida ilegalmente y torturada en Comodoro Rivadavia durante la última dictadura militar, comentó a ABC Radio por FM Records que “Si sirve que por lo menos se sepa que en Comodoro hubo detenciones y torturas. Cuando me llevaron de mi casa cerca de la cancha de Newbery, me pusieron una capucha y me llevaron a la sede de la Policía Federal. Ahí me torturaron por primera vez”.

Luego relató que “Yo estaba en la Juventud Peronista desde 1973 y me llevaron por eso”, relató y recordó que “estuve sola en ese primer lugar y me di cuenta que estaba frente a los baños públicos porque me levanté la capucha y espié donde estaba, me la jugué y me saqué una esposa para mirar por la ventana”.

La familia Silveira tuvo tres integrantes detenidos y Mirta explicó que “Me llevaron y no sabía dónde, encapuchada y esposada, pero después me di cuenta que el regimiento porque escuchaba los aviones. Ahí estuvimos varios días, después me llevaron a la Sección Segunda, me sacaron la venda y me metieron en un calabozo. Al día siguiente cuando me vienen a buscar se dieron cuenta que estaba sin venda para que no los vea y recién en agosto nos llevaron al aeropuerto para viajar hasta Rawson”.

“Mi compañera me dijo que era mi hermano Pocho el que estuvo detenido con nosotros en Comodoro, cuando pudimos hablar con ella en Rawson me lo pudo contar. Un día yo escuché a uno que había gritaba y yo pregunté qué pasaba, ahí fue cuando me dijeron que era uno que habían traído de Bahía y que se había querido escapar. Mi otro hermano Adolfo grito que estaba bien. Me lo dijo mi compañero y Guido Ñancupel”, agregó.

Mirta aseguró que “Se llevaron gente que nunca nada. Guido era solamente amigo de mi hermano y jugaban a la pelota en el barrio, lo mismo pasó con Papi Lorenzi, que no llevaron a la prima porque se agarró de las polleras de la abuela y era mi amiga. Ellos no estaban en nada y nosotros sólo éramos militantes peronistas que no tiene nada de malo”.

Finalmente, resaltó que “Quiero saber qué pasó con mi hermano (Guillermo), dónde está mi hermano. Sabemos que lo llevaron al Hospital Regional, pero después no sabemos nada más y permanece desaparecido hasta hoy”.