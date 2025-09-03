Lluvias y nevadas para acompañar al frío

La mañana arrancó fría y con perspectivas de lluvia y nieve.

A las 8, la temperatura en Comodoro Rivadavia- Rada Tilly es de 3.6 grados, con una sensación térmica de -1.4 grados bajo cero.

El cielo está mayormente nublado, con precipitación a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y nieve para esta jornada.

La humedad alcanza al 61 % y la presión es de 1009 hectoPascales.

El viento sopla, en dirección Sur a 26 kilómetros por hora.

La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros.

La mínima proyectada para hoy era de 3 grados y la máxima prevista es de 8.